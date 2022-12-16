تنظيم 7 معارض للملابس والأثاث المنزلى بالمجان للأسر الأولى بالرعاية فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة تحسين مستوى معيشة الأسر الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لمساعدة تلك الأسر الأكثر احتياجا والحد من آلامهم ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه أشار عادل درغام، رئيس جمعية الأورمان بالمنوفية، إلى تنظيم 7 معارض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية بالمجان بقرى ابوكلس، ابشادى بمركز الشهداء ، وطنوب ، كفر ربيع، الكمايشة ، ميت الكرام بمركز تلا ، ومنشأة سلطان بمنوف ، لافتاً إلى أن تلك المعارض قد ساهمت فى توزيع 6 الاف قطعة ملابس جديدة ، فضلا عن تسليم أجهزة منزلية معمرة تنوعت مابين " أنتريهات ، صالونات ، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات .

وأوضح رئيس جمعية الأورمان، أن إقامة تلك المعارض يأتى فى إطار المسئولية المجتمعية للجمعية فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية لتلك الفئات المستحقة وتخفيف العبء عن كاهلم، مشيراً إلى أن عمليات التوزيع يتم تحديدها وفق أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، مشيداً بتنظيم مثل هذه المعارض والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

أورمان المنوفية ، معارض للملابس الجاهزة ، الأثاث المنزلى ، الأسر الأولى بالرعاية ، اخبار مصر ، اخبار المحافظات ، اخبار المنوفية