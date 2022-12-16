اليوم السابع
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باليوم والتاريخ.. تعرف على جدول امتحانات ثانية إعدادى للفصل الدراسى الأول بالجيزة

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 02:00 ص
باليوم والتاريخ.. تعرف على جدول امتحانات ثانية إعدادى للفصل الدراسى الأول بالجيزة امتحانات
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى فى محافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/2023، موضحة أنه يجرى حاليا الاستعداد المكثف للامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.
 

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى بحسب ما أعلنته المديرية.

 
-الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.
 
-الخميس 12/1/2023، امتحان مادتى الهندسة، والعلوم.
 
-الأحد 15/1/2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.
 
-الثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
 
 
جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اعتمدا مواعيد امتحانات نصف العام وفقًا للمواعيد التالية: 
 
 
أولًا/ سنوات النقل الابتدائى والإعدادى تبدأ خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.
 
ثانيًا/ الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير 2023.
 
ثالثًا/ مرحلة التعليم الثانوى الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير وحتى 26 يناير 2023.
 
رابعًا/ الصفين الأول والثانى الثانوى للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من9 حتى 17 يناير 2023.
 
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