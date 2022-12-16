انطلاق القافلة الطبية لإجراء 150 عملية للمياه البيضاء بمستشفى الرمد بأسوان

أسوان- صلاح المسن

انطلقت اليوم فعاليات القافلة الطبية بمستشفى الرمد في مدينة أسوان، والتى يقوم بتنظيمها نادى روتارى التحرير، برعاية محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

وتقام القافلة الطبية، بالتعاون مع معهد أبحاث العيون بالجيزة ومديرية الصحة بأسوان، بإشراف الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور تامر أحمد على مدير مستشفى الرمد.

وتستهدف القافلة الطبية، إجراء عمليات المياه البيضاء بالمجان لأكثر من 150 مواطن ومواطنة من أهالى قرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة على مدار 3 أيام ليساهم ذلك فى القضاء على قوائم الإنتظار حيث نجحت القافلة فى إجراء 52 عملية مياه بيضاء فى يومها الأول .

وقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،شكره لنادى روتارى التحرير لدعمه المتواصل لتقديم الخدمة الصحية بجودة عالية، وخاصة من خلال القوافل العلاجية المتعاقبة مما يعكس الدور الإنسانى لعلاج البسطاء مجاناً ، وبالتالى مساندة الجهود التنفيذية فى تلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورسم البسمة على وجوههم بهذه الأعمال الخيرية الجليلة .

وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،بأنه بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، داخل مستشفيات الرمد، والمسلة للحميات، فيما جارى التجهيز لمستشفى حورس بإدفو ضمن 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة طب الأسرة مدرجة بالمنظومة الجديدة بتكلفة 12.3 مليار جنيه تم وجارى تجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة المتطورة ، ليساهم ذلك فى تحويل هذه الصروح الطبية إلى بانوراما جمالية لتقديم خدماتها العلاجية المتنوعة بالجودة العالية.