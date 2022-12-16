اليوم السابع: مكاسب مصر من القمة الأمريكية الأفريقية

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: القاهرة تتحدث بصوت عال من واشنطن وتحشد أدواتها للمطالبة بدعم أفريقيا.. مكاسب مصر من القمة الأمريكية الأفريقية.. الرئيس السيسى يقدم التنمية المصرية كنموذج للأشقاء الأفارقة.. لا صحة لرفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعى

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