اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 09:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

النادي الأوليمبى السكندرى ينظم احتفالية بمشاركة 1000 من ذوى الهمم

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 09:28 م
النادي الأوليمبى السكندرى ينظم احتفالية بمشاركة 1000 من ذوى الهمم احتفالية بمشاركة 1000 من ذوى الهمم
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استضاف النادي الأوليمبي السكندري حفل جمعية كاريتاس مصر، التابعة للكنيسة الكاثوليكية لذوي الهمم، وذلك تحت إشراف الأب بيشوى عبد المسيح، مدير مركز سيتي للتدريب والدراسات في الإعاقة، التابع لجمعية كاريتاس- مصر بالإسكندرية، وبمشاركة أعضاء المركز، ونحو 1000 شخص من أبناء ذوي الهمم.
 
تضمن الاحتفال عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية لذوي الهمم بالإضافة إلى العديد من الفقرات الأخرى.
 
وقال الأب بيشوي عبدالمسيح إن الاحتفال يأتي في إطار التوعية باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بمشاركة العديد من المراكز، والجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة بالإسكندرية. 
 
وتتزامن هذه الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.
 
 
 

الاسكندرية

اخبار المحافظات

الكنيسه الكاثوليكية

النادى الاوليمبى

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

156 عارضا يشاركون.. منتجات "ذوى الهمم" تتلألأ على رمال شاطئ المندرة بالإسكندرية.. معرض باب رزق 2 يكشف نجاح "قادرون باختلاف".. رغدة تقدم ملابس "تريكو".. وفاطمة جاءت من البحيرة لتقديم منتجات رائعة.. فيديو وصور

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 02:00 م

أخلاقنا الجميلة.. نصائح لتعامل الطفل مع زملائه وجيرانه من ذوى الهمم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 06:00 م

المصرية للتنشيط السياحى تناقش حقوق الأشخاص من ذوى الهمم فى إطار تغير المناخ

الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:18 م

الحكومة توافق على عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه تحمل شعار ذوى الهمم

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة