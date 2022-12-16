النادي الأوليمبى السكندرى ينظم احتفالية بمشاركة 1000 من ذوى الهمم

الإسكندرية - أسماء على بدر

استضاف النادي الأوليمبي السكندري حفل جمعية كاريتاس مصر، التابعة للكنيسة الكاثوليكية لذوي الهمم، وذلك تحت إشراف الأب بيشوى عبد المسيح، مدير مركز سيتي للتدريب والدراسات في الإعاقة، التابع لجمعية كاريتاس- مصر بالإسكندرية، وبمشاركة أعضاء المركز، ونحو 1000 شخص من أبناء ذوي الهمم.

تضمن الاحتفال عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية لذوي الهمم بالإضافة إلى العديد من الفقرات الأخرى.

وقال الأب بيشوي عبدالمسيح إن الاحتفال يأتي في إطار التوعية باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بمشاركة العديد من المراكز، والجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة بالإسكندرية.

وتتزامن هذه الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.