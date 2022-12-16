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المفتى: النبى جاء للبناء والعمران ولم يأتِ للصراع

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 10:16 م
المفتى: النبى جاء للبناء والعمران ولم يأتِ للصراع د شوقى علام
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور شوقى علام ، مفتي الجمهورية إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جاء للبناء والعمران، ولم يأتِ لإقصاء أحد ولا للصراع مع أحد، ومن حادَ عن هذه الأفكار أو حاول هدم التراث الإنساني فهو يحيد عن سيرته العطرة.
 
وأكد مفتى الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، على ضرورة المحافظة على المقاصد الشرعية، وهي المقاصد التي تبحث في المقصود من أوامر الشرع الشريف ونواهيه، وتتلخَّص في حفظ خمسة أمور: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض التي تعني الكرامة الإنسانية، والأموال.
 
وأضاف مفتى الجمهورية أن مراعاة المقاصد الشرعية ترسم ملامح النظام العام وتمثل حقوق الإنسان، وتكشف عن أهداف الشرع العليا وسمات الحضارة بما يجلب المصالح الحقيقية للخلق عامة؛ لذا أجمعت كل الملل والعقول السليمة على وجوب المحافظة عليها ومراعاتها في كل الإجراءات والتشريعات.

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