الشعبة العامة للذهب: 7 آلاف زائر للمعرض الدولي الثاني للمجوهرات "نبيو 2"

كتب إسلام سعيد

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، نتائج للنسخة الثانية من المعرض الدولي " نبيو " للذهب والمجوهرات، الذي انتهت فعالياته منذ يومين.

قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب، إن المعرض حظي بزخم دولي عال حيث شارك 35 عارض دولي من أربعة دول وهي الهند وإيطاليا و تركيا والإمارات العربية المتحدة بالإضافة لحضور 500 زائر دولي و 100 مشتردولي من 18 دولة من الخليج العربي وأفريقيا بالإضافة إلى حوالي 7 آلاف زائرعلى مدار أيام المعرض من تجار التجزئة والمشترين المحليين.

أضاف "ميلاد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن النسخة الأخيرة من "نبيو" شهدت تضاعف في مساحة العرض مقارنة بالنسخة الأولى والتي عقدت فبراير الماضي، حيث بلغت المساحة في النسخة الحالية حوالي 7500 متر مربع بزيادة 200% عن النسخة الأولى، كما تم إضافة 4 أجنحة دولية للمعرض عن النسخة السابقة.

وانطلقت النسخة الثانية من المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية.

وتم إضافة العديد من الأنشطة الجديدة على هامش النسخة الجديدة من المعرض، حيث شهد الإعلان عن 10 فائزين بمسابقة تصميم الحلي والمجوهربالاشتراك مع مدرسة تصميم للمصصمة العالمية عزة فهمي وهم: حبيبة عبد القادر في المركز الأول، وآمال فاروق في المركز الثاني، وسمر الشناوي في المركز الثالث، و كارول حنوش، ومروة رفعت ورشا الكاسر وسلمى حلاوة وبدور البدور وزهرة حاجي وسارة أشرف.

كما شهد المعرض إقامة أول عرض مجوهرات حي ديفيليه على هامش فعاليات اليوم الثاني والذي لاقى إقبالًا ونجاحًا كبيرًا في أوساط إنتاج المجوهرات.