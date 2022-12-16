التوصل لهوية شاب صدمه قطار فى العياط بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية شاب صدمه قطار في العياط، وتبين أنه طالب، يقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وتم استدعاء أفراد أسرته، حيث تعرفوا عليه، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب صدمه قطار في العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال إجراء التحريات أن شابا خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه..

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.