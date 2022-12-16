اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"التموين" تضبط كمية من الجبن منتهى الصلاحية فى طنطا.. صور

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 11:25 ص
"التموين" تضبط كمية من الجبن منتهى الصلاحية فى طنطا.. صور جانب من المضبوطات
الغربية: عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين في الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة، بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، قادها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، ضمت ياسر مراد مديرالإدارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابة.
 
وتم ضبط 600 كجم جبن انتهاء مايو 2022 داخل مخزن غير مرخص بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة. كما تم تحرير 15 محضر عدم إعلان أسعار وعدم تدوين اسعار مخالفا للقرار 330 لسنة 2017.
 
 
 
جانب من عملية الضبط (1)
المضبوطات
جانب من عملية الضبط (2)
عملية الضبط

جانب من عملية الضبط (3)
جانب من عملية الضبط
 

اخبار عاجلة

تموين الغربية

وكيل وزارة التموين بالغربية

حملة تموينية بطنطا

ضبط جبن منتهي الصلاحية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة