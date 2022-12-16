"التموين" تضبط كمية من الجبن منتهى الصلاحية فى طنطا.. صور

شنت مديرية التموين في الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة، بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، قادها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، ضمت ياسر مراد مديرالإدارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابة.

وتم ضبط 600 كجم جبن انتهاء مايو 2022 داخل مخزن غير مرخص بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة. كما تم تحرير 15 محضر عدم إعلان أسعار وعدم تدوين اسعار مخالفا للقرار 330 لسنة 2017.