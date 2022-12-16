اليوم السابع
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إزالة تعد على أرض زراعية بالحامول وشدة خشبية بمطوبس فى كفر الشيخ.. صور

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 08:35 م
إزالة تعد على أرض زراعية بالحامول وشدة خشبية بمطوبس فى كفر الشيخ.. صور إزالة تعد على أرض زراعية بالحامول
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت قريتان بمركزى الحامول ومطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، إزالة تعدى على أراضى زراعية، وفك شد خشبية بمنزل، دون الحصول على تصريح بالبناء، ضمن الحملات التى تشهدها مدن وقرى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالتصدى لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدى على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإزالة أى تعدى فى المهد.

تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وبرئاسة رضا الشربينى نائب رئيس المدينة، ومحمد الميمى رئيس قرية البنا، وعمر الألفى رئيس قرية التفتيش، من تنفيذ إزالة فورية فى المهد عبارة عن فك شدة خشبية لصبة سمل خرسانى بقرية البنا، تعدى على الأراضى الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تمكنت الحملة من إزالة تعدى على حرم شارع مركز الشباب بقرية غرب تيرة.

وتمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس بإشراف ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، من إزالة شدة خشبية معدة للصبة بقرية ابيانة التابعة لقرية منية المرشد، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالمرور والمتابعة المستمرة.

 

 ازالة تعدي على اراضي زراعية

ازالة تعدي على اراضي زراعية

ازالة شدة خشبية بقرية بمطوبس
ازالة شدة خشبية بقرية بمطوبس

جانب من التعدي على االاراضي الزراعية
جانب من التعدي على االاراضي الزراعية

شدة خشبية عل اراضي زراعية
شدة خشبية عل اراضي زراعية

 

 
 
 

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

شدة خشبية

تعدي على الأراضي الزراعية

مطوبس

الحامول



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