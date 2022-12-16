اليوم السابع
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أكبر 5 مجموعات سلعية صدرتها واستوردتها مصر مع أمريكا فى 9 أشهر عام 2022

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 09:00 ص
أكبر 5 مجموعات سلعية صدرتها واستوردتها مصر مع أمريكا فى 9 أشهر عام 2022 صادرات
كتب مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم مجموعات سلعية تبادلتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022. 
 
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 7.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022، مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 13.4%. 
 
وتوزعت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 9 أشهر عام 2022 وفقا لما يلي :
 
1. ملابس بقيمة 1.1 مليار دولار.
 
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 136.5 مليون دولار.
 
3. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 117.4 مليون دولار.
 
4. محضرات خضر بقيمة 83 مليون دولار.
 
5. زجاج ومصنوعاته بقيمة 68.7 مليون دولار.
 
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 9 أشهر من  عام 2022
 
1. بذور ونباتات طبية بقيمة 1.9 مليار دولار.
 
2. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مليار دولار.
 
3. منتجات الصيدلة  بقيمة 326.2 مليون دولار.
 
4. مراجل وآلات وأجهزة آلية  بقيمة 293.1 مليون دولار.
 
5. حديد وصلب  بقيمة 267 مليون دولار.
 
وبلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

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