أحمد عيسى: نقوم بالرقابة والتنظيم.. والقطاع الخاص يقود صناعة السياحة

كتب محمد أسعد تصوير: خالد كامل

أكد وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وحرصه على التواصل معهم بشكل دائم وإشراكهم في كافة الأمور والقرارات المتعلقة بالقطاع.

وقال، إن وزارة السياحة والآثار تقوم بدورها كمراقب ومنظم لصناعة السياحة، لكن القطاع الخاص يبذل جهدًا كبيرًا ويقود تلك الصناعة من أجل اجتذاب السائحين من مختلف الدول.

أضاف أحمد عيسى إنه حريص على التواصل مع القطاع الخاص بشكل يومي ومستمر والاستماع لهم ولمقترحاتهم من أجل النهوض بتلك الصناعة، سواء من خلال اتحاد غرف السياحة والغرف وجمعيات المستثمرين السياحيين والذين يعتبروا أحد مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع السياحي الخاص -كما وصفها الوزير-.

وقال الوزير إنه يوجد في مصر 1200 منشأة فندقية، و1325 مطعما سياحيا، وأكثر من 2400 مزار سياحي، و480 مركز غوص وأنشطة بحرية، بالإضافة إلى أكثر من 2160 موقعا أثريا و43 متحف آثار.