اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:43 م
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4 مواطنين يبلغون عن جارهم بعد تصدع منازلهم بسبب التنقيب على الآثار بالمنوفية

الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:03 م
4 مواطنين يبلغون عن جارهم بعد تصدع منازلهم بسبب التنقيب على الآثار بالمنوفية تنقيب عن الآثار - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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حرر 4 مواطنون محضرا إتهم فيه طبيب بالتسبب فى تصدع منازلهم بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء التنقيب على الآثار ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة منوف، يفيد من قيام 4 مواطنين محضرا إتهم فيه طبيب بالتسبب فى تصدع منازلهم بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء التنقيب على الآثار ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
ومن جانبه أكد المهندس وحيد عبد ربه رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، أنه تم معاينة المنازل وتبين تصدع المنازل ، وتم إخلاء المنازل من السكان وفصل التيار الكهرباء  والمياة عن المنازل وتوفير منازل لهم بالمدينة لكى يقنطون بها لحين حل المشكلة.
 
 
 
 
 
 

محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

تصدع منازل تنقيب على الآثار



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