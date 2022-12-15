4 مواطنين يبلغون عن جارهم بعد تصدع منازلهم بسبب التنقيب على الآثار بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

حرر 4 مواطنون محضرا إتهم فيه طبيب بالتسبب فى تصدع منازلهم بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء التنقيب على الآثار ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة منوف، يفيد من قيام 4 مواطنين محضرا إتهم فيه طبيب بالتسبب فى تصدع منازلهم بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء التنقيب على الآثار ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه أكد المهندس وحيد عبد ربه رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، أنه تم معاينة المنازل وتبين تصدع المنازل ، وتم إخلاء المنازل من السكان وفصل التيار الكهرباء والمياة عن المنازل وتوفير منازل لهم بالمدينة لكى يقنطون بها لحين حل المشكلة.