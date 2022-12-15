يوفر فرص عمل متنوعة.. المجزر الآلى بدمياط يستوعب 2400 رأس ماشية.. صور

المجزر الآلى والمحجر الصحى أبرز مشروعات تدوير المخلفات الحيوانية التى تقام على أرض دمياط، وتخدم الثروة الحيوانية بدمياط والمحافظات المجاورة، يجرى إنشاؤه بمنطقة شطا على مساحة 12 فدانا ويضم 12 حظيرة تسع 2400 رأس ماشية، ومجزرين حكومى وآخر استثمارى ومحطات تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة ثلاثية بطاقة 400م3/ يوم، وكذلك مصنع كومبست ومبنى إدارى ومخزن للأعلاف ورصيف للتنزيل والتصنيف و8 منافذ للبيع، ويقع خارج الكتلة السكنية كما أنه قريب من مينائى دمياط وبورسعيد.

قالت الدكتورة منال عوض إن المجزر يستهدف خدمة وتنمية المجتمع المحلى ويعمل بصورة متكاملة فى إنتاج اللحوم ومصنعاتها وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما أنه سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال تنفيذ وتشغيل المشروع ومن بينها ( أطباء بيطريين - جزارين – عمال خدمة – إداريين - أفراد أمن ).

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع القومى يُعد انطلاقة جديدة بمحافظة دمياط، لخدمة قطاع إنتاج وصناعة اللحوم، مشيرة إلى أن المجزر يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.