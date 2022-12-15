وكيل تعليم الإسماعيلية يترأس لجنة المقابلات الخاصة بتأهيل شباب المعلمين للقيادة

الإسماعيلية- صبرى غانم

ترأس الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية لجنة المقابلات الشخصية الخاصة بالمتقدمين من المعلمين للتأهيل والتدريب لتولى المناصب القيادية وذلك بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية جامعة قناة السويس والدكتور سامي فضل وكيل المديرية والمهندس احمد المصري رئيس مجلس الامناء ومحمد حسين القائم بأعمال نقيب المعلمين و إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام و ولاء جمعه مدير عام الشئون التنفيذية والمهندسة احسان العيادي مدير عام التعليم الفنى وذلك بقاعة الاجتماعات في ديوان عام المديرية .



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وأكد وكيل الوزارة أن إجراءات مقابلات شباب المعلمين من كافة الإدارات التعليمية تأتي في اطار إهتمام القيادة السياسية لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وفي ظل السعى المتواصل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نحو تطوير منظومة التعليم المصرى بصفة عامة والمعلمين بصفة خاصة والإهتمام بتدريب وتأهيل شباب المعلمين لتولى المناصب القيادية

وأشار بحيري أنه تم ترشيح عدد (7) معلمين من كافة الإدارات التعليمية الثمانية وذلك عقب الإعلان عن ذلك منتصف الشهر الماضي وفقاً للشروط الواردة في الإعلان الوزاري .

وأوضح وكيل الوزارة أن إختيار شباب المعلمين المرشحين للتدريب والتأهيل في المرحلة الثانية بالوزارة يتم وفق معايير تربوية وأسس علمية للحصول على أفضل كادر تعليمى ممكن من المتقدمين طبقا للقدرات اللازمة لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية .