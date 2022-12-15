وزير السياحة: أنفقنا 1.6 مليار جنيه لبرامج الترويج للسياحة وتحفيز الطيران

كتب محمد أسعد - تصوير خالد كامل

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار عن إنفاق ما يقرب من مليار و600 مليون جنيه على برامج الترويج للسياحة في مصر، وبرامج تحفيز الطيران خلال العام المالى 2021/2022، وذلك من أجل النهوض بصناعة السياحة في مصر.

أضاف أنه يتم توجيه برامج الإنفاق العالم لخدمة صناعة السياحة ويعد برامج الترويج من خلال إطلاق الحملات المختلفة بعدد من الأسواق المصدرة للسياحة في مصر، بجانب برامج تحفيز الطيران المدني والتي ستستمر حتى أبريل المقبل.

وقال، خلال لقاءه مع الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة، إن السياحة كغيرها من الصناعات تحتاج لدراسة التحديات والمشاكل للخروج لحلول ووضع الأولويات وهو ما يتم العمل عليه داخل الوزارة حاليًا، موضحًا أن أعلى معدل وصلت إليه مصر هو 14 مليون سائح وكان ذلك في موسم 2009/2010، ثم انخفضت المعدلات وزادت مع عام 2019، لكن مع تداعيات فيروس كورونا انخفضت المعدلات من جديد، وكرجل اقتصادي نعمل حاليًا على دراسة التحديات من أجل الوصول لتحقيق 30 مليون سائح.

أوضح وزير السياحة والآثار أن هيئة تنشيط السياحة لديها حاليًا 6 مكاتب خارجية بعدد من الدول من أجل الترويج وتنشيط حركة السياحة في مصر.











































































































