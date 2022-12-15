واشنطن بوست: أسود الأطلس أعادوا تعريف الكرة المغربية والعربية والأفريقية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن ما حققه أسود الأطلس فى بطولة كأس العالم بقطر قد أعاد تعريف الكرة المغربية والأفريقية والعربية، بعد أن أصبح أول فريق من الفئات الثلاث يصل إلى نصف نهائى البطولة الأهم فى كرة القدم، وأضافت أن فريق وليد الركراكى، المدير الفنى للمغرب، قد منح أول كأس عالم تقام فى العالم العربى قوامها ومضمونها.

وذكرت الصحيفة أن رحلة المغرب، التى بنيت على الدفاع والعاطفة وبعض القوة الصارمة، وصلت أخيرا إلى مباراة المركز الثالث، التى تعد فى ذاتها وجهة غير متوقعة.

وأبرزت الصحيفة تصريحات الركراكى بعد مباراة المغرب وفرنسا التى انتهت بفوز الديوك بهدفين نظيفين، حيث قال إن لاعبيه قدموا صورة جيدة للغاية للفريق فى كافة أنحاء العالم وأظهروا قدراتهم ، كما قال حارس المرمى ياسين بونو بعد إقصاء البرتغال من دور الثمانية، أظهروا ذلك بالتخلص من شعور الدونية أمام الفرق الكبرى.

وتحدثت واشنطن بوست عن رحلة المغرب فى كأس العالم، وكيف أنهم تغلبوا على بلجيكا وأسبانيا والبرتغال، وتعادلوا مع كرواتيا وفازوا على كندا، وخاضوا مباراة قوية أمام فرنسا كان بها فرص كافية لأن يكون أول سؤال يوجهه مراسل مغربى إلى الركراكى بأن بطل العالم كان يصارع أمام المنتخب المغربى.

ويخوض المغرب مباراة المركز الثالث أمام كرواتيا يوم السبت المقبل، والتى يأمل أن يحقق بها أسود الأطلس فوزا يواصل مسيرتهم فى كتابة التاريخ بكأس العالم لكرة القدم.