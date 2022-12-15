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نتائج قمة المناخ COP 27.. تخصيص 139 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية

الخميس، 15 ديسمبر 2022 07:00 ص
نتائج قمة المناخ COP 27.. تخصيص 139 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت منال العيسوي

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هناك نتائج مهمة لقمة المناخ فيما يتعلق بإنشاء صندوق "الخسائر والأضرار"، الأمر الذى يتطلب البناء عليها للتصدي للتغيرات المناخية، والكوارث البيئية المحتملة، ومن أهم هذه النتائج تخصيص أكثر من 139 مليار دولار لمشروعات التغيرات المناخية، وما أكدته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه من ضمن نتائج قمة المناخ أنه تم تخصيص 83 مليار دولار للمشروعات من الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
 
كما أوضحت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك أيضا 25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، و1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا، و10 مليارات دولار على المستوى الوطنى عبارة عن اتفاقيات تم تنفيذها بالفعل للمساهمات الوطنية للمناخ.
 
جدير بالذكر أن نجاح قمة المناخ يعد شهادة دولية على قدرة مصر على تنظيم أكبر مؤتمر فى تاريخ الأمم المتحدة، مضافا إليه الجهود التي بذلتها مصر، من أجل مسار العدالة المناخية لكل دول العالم خاصة الأفريقية.

البيئة

قمة المناخ

تغيرات المناخ

تغير المناخ

مشروعات

الهيدروجين الأخضر

اليوم السابع بلس



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