جاء ذلك في رسالة تعزية بعث بها برى اليوم لنظيره رئيس مجلس النواب في جمهورية ايرلندا شون أو فرجيل عبر فيها عن بالغ الأسى والحزن الشديدين لوفاة أحد جنود كتيبة أيرلندا العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان وجرح ثلاثة آخرين في حادث مؤسف ومستنكر بكل المقاييس.

وتقدم بري باسمه وباسم المجلس النيابى والشعب اللبنانى لنظيره الأيرلندى وللشعب الأيرلندى ولأسرة الجندى الراحل ورفاقه بأحر التعازى.

كما أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفياً بقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء أرولدو لاثارو قدم فيه التعزية لقيادة اليونيفيل وللكتيبة الأيرلندية قيادة وضباطاً وأفراداً بوفاة أحد جنود اليونيفيل فجر اليوم متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.