مناقشة خطة نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اجتماعا لمناقشة خطة نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومحمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، والسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار وشئون المجتمع، وايمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، وبسمة الديب، مدير وحدة حقوق الانسان، وممثلي المجلس الاستشارى للجمعيات الاهلية، وأعضاء برلمان الشباب.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أعطى أعلى درجة من الاهتمام والأولوية لحقوق الانسان، مشيراً إلى أن الحقوق غير المسبوقة التى منحها الرئيس للمرأة والشباب هي من حقوق الإنسان التى تعد حقوق عريضة ومتنوعة ومهمة بالنسبة لأفراد المجتمع، مؤكداً أن الدولة تهتم بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق، وإيمانًا بأن العبرة تكمن دومًا في التنفيذ.

وأضاف اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، أن نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب وأفراد المجتمع بجميع فئاته، وتفعيل دور الشباب ومشاركتهم في توعية أفراد المجتمع بقضايا حقوق الإنسان، والتوسع في برامج التثقيف وإدراج أنشطة متنوعة لنشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق، علاوة على تنفيذ برامج تدريبية متقدمة في مجال حقوق الإنسان بشأن موضوعات أكثر تخصص في مجال حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والإتجار بالبشر.

وأضاف محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، يتم تنفيذ المزيد من المبادرات الشبابية لتعزيز قيم المواطنة والانتماء، ورفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه، والعمل على زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وحماية الأطفال من الإساءة والاستغلال والإهمال وكافة أشكال العنف، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ ، إن حقوق الإنسان أمر واجب التطبيق فى سلوكياتنا، ومعرفتنا، وفي التنشئة المجتمعية، ولنا جميعا حقوق وعلينا واجبات، وانطلاقاً من رؤية الدولة واهتمامها بمجال حقوق الإنسان جاء التلاقى بين الوزارة والمجلس القومى لحقوق الإنسان تعاوناً لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع.