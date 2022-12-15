معهد الخدمة الاجتماعية بكفر صقر شرقية يستضيف المسرح المتنقل لمدة أسبوع ثقافى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم معهد الخدمة الاجتماعية بكفر صقر محافظة الشرقية ، أسبوع ثقافي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة والمكتبة الثقافية بكفر صقرتحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وهشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بداية من يوم الأحد الماضى وحتى اليوم الخميس بحضور الدكتور عبد النبى احمد خاطر عميد المعهد وامل عبدالله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى وأحمد سامى خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرفية ونفسية منصور مدير فرع ثقافة الشرفية، وهانى الاشقر مدير الإدارة الثقافية واعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.

وقال الدكتور عبد النبى احمد خاطر عميد المعهد، أن الأسبوع الثقافي يهدف إلى زيادة الوعى الثقافى لدى الطلاب الجامعيين عن طريق سلسلة الندوات اليومية التي تمت خلال الأسبوع الثقافى داخل مدرجات المعهد وتم اكتشاف عدد من المواهب الفنية منها الغناء وإلقاء الشعر والرسم والفنون الشعبية ومواهب في الأناشيد الدينية وتقليد الفنانين

وأضاف لـ" اليوم السابع " أن الاسبوع الثقافى من خلال البرنامج المقترح للمسرح المتنقل وتضمن ورشة للفن التشكيلي رسم مع الأطفال تحت إشراف الدكتورة وداد الجمل ، فقرة أمسية شعرية ومواهب مع بإشراف اسماء فريد.

وأضافت نفيسة منصور مدير فرع كفر الثقافة بكفر صقر، أن الاسبوع الثقافى تضمن عدد من الفقرات الفنية والفلكلورية منها فقرة الاراجوز مع مهدى يحيى

، وفرقة محمد عبدالوهاب للموسيقى العربية، وتتضمن فقرات غنائية.