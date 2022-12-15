اليوم السابع
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مصرع بائع فاكهة خلال مشاجرة بسبب الخلاف على شراء قطعة أرض بالخانكة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:35 ص
مصرع بائع فاكهة خلال مشاجرة بسبب الخلاف على شراء قطعة أرض بالخانكة جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقي بائع فاكهة مصرعه، إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين موظف بالمعاش ونجله، بمنطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب الخلاف على أولوية شراء قطعة أرض، تعدي خلالها الأخيران على المجني عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته.
 
جرى نقل المصاب لمستشفى السلام بالقاهرة لتلقى العلاج، إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج له، وتمكن رجال مباحث المركز من ضبط المتهم الأول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام بالقاهرة، باستقبال شخص مصاب بكسر بقاع الجمجمة، وتوفي خلال تقديم العلاج له.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "م إ إ"، 25 سنة، بائع فاكهة، مصاب بكسر بقاع الجمجمة، وطرف ثان "م إ م"، 66 سنة، بالمعاش، ونجله "س م إ"، 38 سنة، بائع فاكهة، بسبب الخلاف على أولوية شراء قطعة أرض بمنطقة عرب العيايدة دائرة المركز، وتعدي خلالها الطرف الآخر على الأول بعصا خشبية وأحدثا إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى السلام بالقاهرة لتلقي العلاج، إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج، وتمكن رجال مباحث المركز من ضبط المتهم الأول، فيما تكثف جهودها لضبط المتهم الأخر، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 


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