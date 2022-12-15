مصرع بائع فاكهة خلال مشاجرة بسبب الخلاف على شراء قطعة أرض بالخانكة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام بالقاهرة، باستقبال شخص مصاب بكسر بقاع الجمجمة، وتوفي خلال تقديم العلاج له.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "م إ إ"، 25 سنة، بائع فاكهة، مصاب بكسر بقاع الجمجمة، وطرف ثان "م إ م"، 66 سنة، بالمعاش، ونجله "س م إ"، 38 سنة، بائع فاكهة، بسبب الخلاف على أولوية شراء قطعة أرض بمنطقة عرب العيايدة دائرة المركز، وتعدي خلالها الطرف الآخر على الأول بعصا خشبية وأحدثا إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى السلام بالقاهرة لتلقي العلاج، إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج، وتمكن رجال مباحث المركز من ضبط المتهم الأول، فيما تكثف جهودها لضبط المتهم الأخر، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.