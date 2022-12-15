وأوضح رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون، ياروسلاف يانوشيفيتش - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، أوردته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الخميس، أن القصف المستمر من موسكو قد استهدف مقاطعة كورابيلني في منطقة خيرسون، ما أدى إلى "انقطاع تمام" عن إمدادات الطاقة، على حسب تعبيره.

وكانت السلطات الأوكرانية قد عملت من أجل إصلاح شبكة الكهرباء في البلاد، بعد هجمات استهدفت البنية التحتية الرئيسية خلال الأشهر الأخيرة؛ وأدت إلى حرمان ملايين الأشخاص من التمتع بالحرارة والكهرباء في ظروف متجمدة.

