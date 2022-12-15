اليوم السابع
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محافظ القاهرة يخصص قطعة أرض بـ"عين حلوان" لبناء نادى لذوى الهمم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:00 ص
محافظ القاهرة يخصص قطعة أرض بـ"عين حلوان" لبناء نادى لذوى الهمم قرار المحافظ
كتب سيد الخلفاوى

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قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تخصيص قطعة أرض بمنطقة عين حلوان "حي حلوان" لإقامة ناد اجتماعي لذوي الهمم، لصالح وزارة الشباب والرياضة.

ونص قرار محافظ القاهرة، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن يتم تأسيس النادي الاجتماعي بنظام حق الانتفاع بدون مقابل "بالمجان" على أن تظل الأرض ملكا للمحافظة.

وفى سياق أخر، تواصل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة ندواتها التوعوية المكثفة للتصدى لخطر الادمان حيث استضافت رئاسة حي حلوان ندوة تثقيفية عن علاج الإدمان ومكافحة المخدرات بمقر مكتبة الاسكندرية بقصر خديجة هانم  تحت شعار أنت أقوي من المخدرات وذلك في اطار التعاون المشترك بين محافظة القاهرة وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ومن خلال التنسيق لعمل ندوات توعوية بنطاق احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.

وتناولت الندوة ظاهرة الادمان باعتبارها من أخطر مشكلات العصر التي تواجه المجتمعات على إختلاف طبقاتها المتقدم والمتنامي لتحويل قوتها العاملة من قوة وطنية فاعلة ومنتجة إلى قوة مدمرة تشل حركة ذلك المجتمع وتبدد ثروته البشرية والتي كان من الضروري تكاتف جميع الجهود للتصدي لها .

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

 


القاهرة

حلوان

عين حلوان

ذوي الهمم

نادي للمعاقين



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