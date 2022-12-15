محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات النقل بالفصل الدراسى الأول

الدقهلية : محمد الحبشي

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جداول امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول.



وأوضح ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية في الصف السادس الابتدائي تبدأ من يوم 9 وحتى 12 يناير، وفي الصفين الرابع والخامس من يوم 14 حتى 17 يناير، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية في الصف الأول من يوم 9 حتى 18 يناير، وفي الصف الثاني من يوم 10 حتى 18 يناير، وفي في الصف الثالث الإعدادي من 21 حتى 26 يناير.



أما امتحانات المرحلة الإعدادية المهنية، تبدأ للصف الأول الإعدادي المهني من 9 حتى 18 يناير، والصف الثاني الإعدادي المهني من 10 حتى 18 يناير، والصف الثالث الإعدادي المهني من 21 حتى 26 يناير.



وفي المرحلة الثانوية، تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام من 9 حتى 26 يناير، والصف الثاني الثانوي العام من 10 حتى 25 يناير، وبالنسبة للتعليم المجتمعي في الصفوف الأول والثاني والثالث من 9 حتى 10 يناير، وفي الصفوف الرابع والخامس والسادس من 9 حتى 11 يناير.



وفي تعليم المكفوفين في الصفوف الرابع والخامس والسادس، تبدأ الامتحانات من 9 حتى 12 يناير، وفي الصفوف الأول والثاني الإعدادي مكفوفين من 9 حتى 14 يناير، وفي الصف الثالث الإعدادي مكفوفين من 21 حتى 26 يناير، وفي الصف الأول ثانوي عام مكفوفين من 9 حتى 26 يناير، وفي الصف الثاني الثانوي مكفوفين من 10 حتى 25 يناير.



أما تعليم الصم وضعاف السمع، تبدأ الامتحانات في الصفوف من الخامس إلى الثامن من 9 حتى 11 يناير، والصفيين الأول والثاني الإعدادي صم وضعاف سمع من 9 حتى 14 يناير، وفي الصف الثالث الإعدادي الصم وضعاف السمع من 21 حتى 26 يناير، وفي الصف الأول الثانوي الصم وضعاف السمع من 9 حتى 24 يناير، وفي الصف الثاني الثانوي الصم وضعاف السمع من 10 حتى 25 يناير.



فيما تقرر أن تكون امتحانات التعليم الزراعي من 9 حتى 26 يناير، والتعليم الصناعي من 9 حتى 24 يناير، والتعليم التجاري من 9 حتى 26 يناير.



واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك مليون و500 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية.



ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التربيه والتعليم، بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.