محافظ أسوان: 75% نسبة تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الخميس، مشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة، والذى تم إنهاء 75 % منه ، ومن المقرر نهوه خلال الشهرين القادمين ما سيساهم فى القضاء على مشكلة الاختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد، حيث تصل تكلفته إلى 139 مليون جنيه ، فيما تصل أطوال الكوبرى والمداخل والمخارج إلى 2060 مترا.

وخلال جولته التى رافقه فيها نائبه أحمد شعبان ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، بحانب مسئولى شركة النيل العامة للإنشاء والطرق ، أكد اللواء أشرف عطية، أن تنفيذ هذا المشروع الحيوى والذى يشهد اهتماماً من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير يأتى استكمالاً للجهود المبذولة للنهوض بمدينة أسوان العاصمة من خلال تنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى إحلال وتجديد البنية التحتية ، والتطوير والتجميل إمتداداً من كورنيش النيل غرباً وحتى طريقى كيما والسماد شرقاً ، ليتم ربط أحياء المدينة السياحية عبر شبكة الطرق والكبارى الداخلية بشكل جمالى راقى.

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك جارى استكمال مع مشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات والمشاة أعلى مزلقان المضيق بمركز نصر النوبة على طريق أسوان / القاهرة الزراعى بنسبة تنفيذ 75 % ، وبنفس المواصفات الفنية لكوبرى السيل ، ليتزامن ذلك مع تنفيذ مشروع محور وكوبرى خزان أسوان البديل بتكلفة 1.7 مليار جنيه ، والمخطط نهوه فى يونيو القادم ، ليتواكب ذلك مع قرب إنتهاء مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية بإعتمادات 800 مليون جنيه وذلك بنهاية ديسمبر الجارى ، علاوة على أنه جارى تنفيذ مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كم ، والمقرر الإنتهاء منه فى يونيو القادم.