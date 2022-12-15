اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ما هى اشتراطات التأمين على عمال المقاولات؟.. التأمينات تجيب

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:37 ص
ما هى اشتراطات التأمين على عمال المقاولات؟.. التأمينات تجيب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
كتب: مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استفسارا سؤال حول ما هي اشتراطات التأمين على عمال المقاولات.

وردت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي :"إذا أراد عامل المقاولات الدخول فى نظام التأمين على عمال المقاولات، فعليه اتباع الخطوات التالية

 1. التوجه الى أقرب مكتب تأمينات.

 2. يقوم المكتب بإخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي على العامل

3. يقوم المكتب بإخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العاملة للتعرف على مستوى مهارة العامل .

 4. أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.


التأمينات

التأمين على عمال المقاولات

خدمات التأمينات

شروط التأمين على عمال المقاولات

عمال المقاولات



الموضوعات المتعلقة

أين تذهب مدخرات الأفراد فى مصر؟.. أكثر من 4 تريليونات جنيه وأوعية الادخار المصرفية تستحوذ على نصيب الأسد بـ83%.. والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أعلى نسبة استثمار بين أوعية الادخار بـ425.6 مليار جنيه

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 10:00 م

"تضامن النواب" تواصل جلسات الاستماع عن الوعي.. رئيس اللجنة: غياب الوعى أطاح بدول كثيرة.. رئيس الهيئة القومية للتأمينات يحذر من إثارة الرأى العام باسم المعاشات دون علم.. ويكشف عن التحول الرقمى للمنظومة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:57 م

الهيئة القومية للتأمين: نصف المجتمع غير مؤمن عليه.. والمعاش ليس ميراثا

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:00 م

تضامن النواب تستقبل رئيس الهيئة القومية للتأمين فى ثانى جلسات قضية الوعي اليوم

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:00 ص

القانون يحدد عقوبات حال منع موظفى الهيئة القومية للتأمين من دخول مقر العمل

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:00 ص

اعرف عقوبة منع موظفى الهيئة القومية للتأمين من دخول محل العمل وفقا للقانون

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة