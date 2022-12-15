قطع الكهرباء عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بنى سويف السبت المقبل

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء، أنه تقرر فصل التيار عن العديد من الأماكن والمناطق والشوارع والأحياء بمدينة بني سويف، لعمل الصيانة الدورية للمغذيات التي تخدم تلك المناطق، وذلك يوم السبت المقبل 17 ديسمبر الجارى، اعتباراً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 ظهراً، ولمدة 5 ساعات.

وبحسب بيان القطاع، فقد تقررفصل التيار عن المناطق التالية: صلاح سالم من العبور حتى محطة الغاز قبل الصحارة، المرماح ، الرمد، أرض المحلج ، الصندوق الاجتماعي، حضانة روح الحياة ، منطقة خلف مدرسه الزراعة ، عزبة الشركة ، منطقة البشرى ، شارع المدارس ، الإسكان ، مدرسة الزخرفية والمنطقة المجاورة ،شارع بدرخان بالمرماح ، جزء من شارع بورسعيد أمام مزلقان المدارس ، مركز الأشعة ، السوق التجارى.

مبني الري، برج الندى، مستشفى الرمد ،عمارات الرى ، محطة الركاب، التأمين الصحي ، الضرائب العقارية ، السلع الغذائية، البنك الأهلي ، مستشفى على بن أبى طالب ،منطقة الأزهري من بعد الكنيسة حتى نهاية الشارع بطريق الفيوم ، الكوم الاحمر من طريق الفيوم ، مركز الرواد للعيون ، مستودع الأزهري ،طريق الفيوم القديم ،كوبرى الفيوم والمنطقة المجاورة ، محطة الغاز الطبيعي ، عزبة حسن عيسى.

بالإضافة إلى جزء من شارع عزت غيضان من شركة الفيل حتى محطة الصرف ، محطة الصرف الصحي بالأزهرى، الجمعية الزراعية بالأزهرى،شارع المصرف يمين وشمال كنيسة الأزهري (الملاك ميخائيل)والمنطقة المجاورة، شارع الحاج رضا بالمرماح والمنطقة المجاورة ،كليه التربية ،شارع أحمد حجازي من كلية الصيدلة حتى نهاية الشارع والمنطقة المجاورة ، مبني صيانة الإسكان ،مساكن الرى بجوار مجمع المحاكم ،شارع عامر عفيفي ، مدرسة الكهربائية ، منطقة بلبل بجوار الموقف

وأول شارع شافعي من صلاح سالم، بداية شارع الأتوبيس من صلاح سالم،شارع محمد شاكر حسين، مبني مديرية التربية والتعليم ،مدرسة الفنية ،كنيسة مار جرجس ، مدرسة الميكانيكية ،شارع الرياض من صلاح سالم ، شارع الشبان، حديقه الحيوان ،الشبان المسلمين ، منطقة أول الأزهري ،استراحة المحافظة،شركة الفيل،شارع المؤسسة،بريد صلاح سالم،المدينة الجامعية،كلية السياحة،أول عزبة أبو عقل، التضامن الاجتماعي، مجمع المحاكم ، الشهر العقاري ، المدرسة الكهربائية ، المدرسة الميكانيكية.

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية،التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.