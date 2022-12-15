ضبط 131 مخالفة تعد على شبكة الصرف الصحى والشرب بحملات تفتيشية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز فاقوس للمرور والتفتيش على المشتركين بنطاق المركز، وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هربا من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحى دون سداد المستحقات.

وأوضح: أسفرت عن تحرير 70 محضرا تعدى على شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي، تحرير 40 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب، تحرير 21 محضرا لحالات مخالفة لشروط التعاقد، حصر المتأخرات والتراكمات بعدادات المياه الخاصة بالمشتركين، والتي بلغت 31 ألف م3 استهلاك فعلي، وتحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن رقم هاتف أرضي 125.