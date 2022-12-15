ضبط شخص يروج المواد المخدرة بقرية فى كفر الشيخ وبحوزته سلاح نارى

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن يفيد بضبط وحدة مباحث مركز شرطة دسوق عقب رصد عناصر الشرطة السريين لعاطل من ذوى المعلومات الجنائية، يقوم بالترويج للمواد المخدرة، ليجرى تأكيد المعلومات عن طريق تحريات ضباط وحدة البحث الجنائى.

وبتقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان تواجد المتهم من قبل وحدة البحث الجنائى، حيث تبين أنه "ا.م.م.ا" 37 عاما، مقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لدائرة المركز، عاطل ومسجل خطر شقى سرقة بالإكراه، من ذوى المعلومات الجنائية، وسبق اتهامه فى 17 قضية منهم سرقة بالإكراه، وسلاح، وتحرش ومخدرات وسرقة متنوعة، ليجري ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة دسوق.

وبتفتيش المتهم، عثر بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و3 طلقات تستخدم لذات السلاح، وكمية من جوهر مخدر الهيروين، ومبلغ مالى من حصيلة البيع، وهاتف محمول يستخدمه فى الترويج لبضاعته المحرمة.

تحرر محضر حمل رقم 18995 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة دسوق، وبالعرض علي جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.