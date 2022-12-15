اليوم السابع
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ضبط راكبة بمطار الغردقة حاولت تهريب كمية كبيرة من الأدوية.. صور

الخميس، 15 ديسمبر 2022 05:58 م
ضبط راكبة بمطار الغردقة حاولت تهريب كمية كبيرة من الأدوية.. صور ضبط كمية كبيرة من الأقراص الدوائية
كتب رحاب نبيل

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تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى، برئاسة الدكتور هشام شراره مدير الادارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمطار الغردقة الدولى من ضبط محاوله تهريب عدد من الأقراص الدوائية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 ،وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
 
 
بناء على الإخبارية المقدمة من البحث الجنائى ومفادها محاولة إحدى الراكبات المغادرة إلى بولندا على رحلة طائرة فلاى ايجيبت تهريب كمية من أقراص الأدوية البشرية.
 
 
وكلف إبراهيم الطيب المشرف على صالة السفر  بسام يحيى مأمور الجمرك بصالة السفر بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود عدد 6600 قرص من الأدوية البشرية داخل حقائبها.
 
 
قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 36 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.
 
 
يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
 
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