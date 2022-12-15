صحيفة إسبانية: المغرب يكسر هيمنة أوروبا وأمريكا اللاتينية بنصف نهائى كأس العالم

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن المغرب ليس فقط أول بلد أفريقى يصل إلى نصف نهائي كأس العالم ، ولكن هو أيضا الثالث الذى يصل إلى تلك المرحلة دون أن يأتي كل من أوروبا أو أمريكا اللاتينية إليها، فقط الولايات المتحدة في عام 1930 وكوريا الجنوبية في عام 2002 هي التي حققت ذلك.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إلى أن التقدم الملحوظ للمغرب، الذى حظى بموجة من الدعم في مونديال قطر، الأول من نوعه في المنطقة العربية ، قد ينتهى به الأمر الى أن يكون شيئا استثنائيا .

ونقلت الصحيفة عن وليد الركراكى، المدير الفني للمنتخب المغربى، "يمكن أن يكون لديك موهبة أقل واموال أقل، ولكن فإذا لديك الامل ، اعمل بجد وقاتل، وصدق أنه يمكنك فعل أي شيء".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كأس العالم ، فتحت الأبواب أمام فريق يزدهر وهو المغرب.

وقال مدرب أرسنال السابق أرسين فينجر، الذي أصبح الآن جزءًا من مجموعة FIFA للدراسة الفنية لكأس العالم: "نعلم أن الفوز بكأس العالم أمر يتم تحديده بالسرعة التي تتعلم بها الفرق، ولا شك أن المغرب تكيف بسرعة واستطاعت هزم البرتغال".

ويعتقد يورجن كلينسمان، مدرب منتخب ألمانيا السابق، أن الفطنة التي أظهرها اللاعبون الأكثر مهارة كانت ذات أهمية خاصة في قطر، حيث تراجعت العديد من الفرق عن دفاعها، والمغرب لديه شخصية ماهرة بشكل واضح وهو حكيم زياش.