اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 07:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تحذر أمريكا من "عواقب غير متوقعة" إذا تم تزويد كييف بمنظومات "باتريوت"

الخميس، 15 ديسمبر 2022 06:00 ص
روسيا تحذر أمريكا من "عواقب غير متوقعة" إذا تم تزويد كييف بمنظومات "باتريوت" الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت السفارة الروسية في واشنطن، بأن نقل أنظمة صواريخ "باتريوت" من قبل الولايات المتحدة إلى كييف، إذا حدث ذلك، فسيكون خطوة استفزازية قد تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وقالت السفارة: "في الولايات المتحدة، تم إطلاق حملة إعلامية حول الشحنة القادمة المزعومة لأنظمة الدفاع الجوي عالية التقنية إلى كييف، إذا تم تأكيد هذه المعلومات، فسنشهد خطوة استفزازية أخرى من قبل الإدارة الأمريكية، والتي قد تؤدي إلى عواقب غير متوقعة".

وبحسب البعثة الدبلوماسية، فإن "الولايات المتحدة، حتى من دون تقديم صواريخ باتريوت، تتعمق أكثر فأكثر في الصراع في جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي".

وأضافت السفارة: "هذا الخط من واشنطن يسبب ضررا هائلا ليس فقط للعلاقات الروسية الامريكية ولكنه يخلق أيضا مخاطر إضافية للأمن العالمي."


روسيا

اوكرانيا

موسكو

كييف

باتريوت

امريكا

الغرب

الاتحاد الاوروبى

حرب روسيا واوكرانيا



الموضوعات المتعلقة

فرنسا تتعهد بتقديم 530 مليون يورو لإعمار البنية التحتية فى أوكرانيا

الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:08 ص

الألغام تفاقم معاناة أوكرانيا فى "شتاء الحرب".. زيلينسكى: 174 ألف كيلومتر من أراضينا "ملوثة".. نيوزيلندا تعرض الدعم.. وصفقة صواريخ باتريوت الأمريكية تنتظر توقيع أوستن.. وموسكو تتوعد: لن تنعموا بـ"كريسماس هادئ"

الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:00 ص

الكرملين: ضم مناطق جديدة في أوكرانيا يعتمد على السكان... و"الباتريوت" هدفا مشروعا

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 04:58 م

الصحف العالمية.. بايدن يدرس حظر اللاجئين وسط توقعات بوصول 14 ألف مهاجر يوميا.. البنتاجون يستعد لإرسال "صواريخ باتريوت" لكييف.. فوضى بريطانيا مستمرة بسبب الإضرابات.. والكرملين يعد أوكرانيا بـ"كريسماس بلا سلام"

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 02:10 م

الكرملين يتوعد أوكرانيا: لن تنعموا بالسلام خلال احتفالات الكريسماس

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 10:16 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة