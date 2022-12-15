تموين دمياط تناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن مخالفات عدم إعلان أسعار السلع‎‎

دمياط - هيثم مراد

صرح المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك إجراءات مشددة يتم اتباعها حاليا لحماية المواطنين من المغالاة في أسعار السلع، مشيرا إلي وجود حملات مكثفة تتم بشكل يومي لفرض الرقابة على الأسواق.

وأوضح وكيل تموين دمياط، أن هناك تنسيق قوى بين كافة الأجهزة التنفيذية لمواجهة المتلاعبين بالاسعار والسوق السوداء، لافتا إلي أنه تم إعداد حملات انضمامية تجوب كافة أسواق دمياط، لضبط المخالفات.

وأكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، ضرورة سرعة إبلاغ المواطنين عن أية مخالفات يتم رصدها، مناشدا الأهالى بالتعاون مع الجهات التنفيذية من أجل مواجهة أية مخالفات تتم داخل أسواق المحافظة وتحقيق الحماية اللازمة لاهالى المحافظة بما يضمن تقديم غذاء أمن بأسعار مناسبة.