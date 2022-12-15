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تعرف على موعد انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بتجارة القاهرة ومواصفات الامتحان

الخميس، 15 ديسمبر 2022 07:00 ص
تعرف على موعد انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بتجارة القاهرة ومواصفات الامتحان جامعة القاهرة
محمد صبحى

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اعتمدت كلية التجارة بجامعة القاهرة ،الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى بالكلية على مستوى جميع الفرق الدراسية والشعب والبرامج، حيث من المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم 22 ديسمبر بمادة ريادة الأعمال كمتطلب تخرج، ثم استكمال امتحانات المواد الدراسية.
 
وكان  الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن مدة الامتحان ساعة ونصف، وتعقد الاختبارات فى قاعات ومدرجات الكلية على فترتين وأحيانا 3 فترات، وذلك لمنع الزحام والتكدس أثناء أيام تنظيم الامتحانات مع تطبيق قواعد التباعد بين الطلاب داخل القاعات.
 
وفيما يلى ننشر تفاصيل والمواصفات الفنية للورقة الامتحانية خلال الامتحانات وأهمها:-
 
 
 
1- شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل
 
2- ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته
 
3- توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار
 
4- إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب
 
5- يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب
 
6- أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة
 
7- أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة
 
8- أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية
 
9- الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه
 
10- الالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.
 

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