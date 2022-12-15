تعرف على موعد انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بتجارة القاهرة ومواصفات الامتحان

محمد صبحى

اعتمدت كلية التجارة ب جامعة القاهرة ،الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى بالكلية على مستوى جميع الفرق الدراسية والشعب والبرامج، حيث من المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم 22 ديسمبر بمادة ريادة الأعمال كمتطلب تخرج، ثم استكمال امتحانات المواد الدراسية.

وكان الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن مدة الامتحان ساعة ونصف، وتعقد الاختبارات فى قاعات ومدرجات الكلية على فترتين وأحيانا 3 فترات، وذلك لمنع الزحام والتكدس أثناء أيام تنظيم الامتحانات مع تطبيق قواعد التباعد بين الطلاب داخل القاعات.