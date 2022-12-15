تطوير شبكة البنية المعلوماتية أهم مشروعات الخدمات الثقافية خلال 22/2023

كتبت أسماء أمين

تعد الرؤية التنموية لقطاع الخدمات الثقافية حول تأسيس منظومة قيم ثقافيّة إيجابيّة فى الـمُجتمع، تُمكِّن الإنسان الـمصرى من الوصول إلى وسائل اكتساب الـمعرفة، وتفتح الآفاق أمامه للتفاعُل مع مُعطيات العالـم الـمُعاصِر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضارى الـمصرى، وأن تكون الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مُضافة للاقتصاد القومى، وفى هذا الإطار، تهدف الجهود الإنمائية إلى ترسيخ قيم الـمُواطنة وتعميق الولاء والانتماء للهويّة الـمصرية، وكذا الارتقاء بشتى الـمجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعى مُبتكّر، وتنمية الـموهوبين والـمبدعين، فضلًا عن دعم الصناعات الثقافية ونشرها دون تمييز، تحقيقًا للعدالة الثقافية، إضافة إلى تعزيز مكانة قوة مصر الناعمة، وتحقيق ريادتها على الخريطة الثقافية العالـمية.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أهم المشاريع المُستهدفة فى قطاع الخدمات الثقافية بخطة عام 22/2023 والتى تتمثل فى استكمال مشروع تطوير شبكة البنية الـمعلوماتية الـمتكاملة واستكمال ميكنة الخدمات الرقمية ورقمنة الـمحتوى الثقافى، تجديد تجهيزات قطاع الانتاج الثقافى، تطوير ورفع كفاءة مبنى الـمجلس الأعلى للثقافة، إحلال وتجديد مسرح الحديقة الدولية، تطوير متحف سراى الجزيرة بالقاهرة فى قسم الزمالك، اقتناء أعمال فنية، تطوير الـمتاحف، شراء مكتبات مُتنقلة تابعة لـمكتبة مصر العامة، إحلال وتجديد قصور ثقافية، تطوير وتجهيز مسرح البالون، رقمنة فروع مكتبة مصر العامة

وعن أهم إنجازات القطاع خلال عام 2021 ،اوضح التقرير انضمام 13 منارة ثقافية إلى منظومة العمل (الـمرحلة الأولى من تطوير قصر ثقافة الإسماعيلية، متحف محمود خليل وحرمه بعد التطوير، قصر ثقافة العريش بعد عشرة أعوام من الغلق، تطوير ميدان الـمحطة بطنطا، افتتاح مكتبة مصر العامة فى دمياط، وبيتين ثقافة بالبحر الأحمر، ومسرح الدكتورة نهاد صليحة، والمبنى الجديد للمعهد العالى للسينما بأكاديمية الفنون فى الجيزة، وقصر ثقافة جديد بالدقهلية،...)، عقد ألف فعالية فنيّة وفكريّة وإبداعيّة فى 52 قرية ونجع فى إطار مُبادرة "حياة كريمة" فى مُحافظات أسيوط وقنا والفيوم، زيادة التبادل الثقافى بين دول العالـم وعودة القوى الناعمة الـمصرية للمحافل الدولية، تجديد البروتوكولات الثقافية الـمبرمة بين مصر ودول العالـم بما يُمهّد التحرّك الـمستقبلى على الساحة الدولية، كما دشنت وزارة الثقافة أول نموذج من مُبادرة "كشكك كتابك" بساحة دار الأوبرا لتشجيع الـمواطنين على القراءة وزيادة الوعى والتنوير الثقافى، ويجرى التنسيق مع الوزارات والهيئات ومؤسسات الـمجتمع الـمدنى ومُبادرة حياة كريمة لتحديد أماكن وعدد الأكشاك فى كل قرية وفقًا للكثافة السكانية، إلى جانب تنفيذ مشروع "سينما الشعب" والذى يستهدف تقديم أعمال سينمائية مُعاصِرة وحديثة، وتكون فى مُتناول جميع فئات الـمجتمع حيث يتم تقديمها بأسعار رمزية.