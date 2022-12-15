وجدد الوزير الأمريكي -خلال اللقاء- التزام الولايات المتحدة العميق بالديمقراطية في تونس ودعم تطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل ديمقراطي ومزدهر.



وفي بيان نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها على الانترنت، أكد الوزير دعم الولايات المتحدة القوي للاقتصاد التونسي وسط الأزمة الاقتصادية الحالية التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.



وشدد الوزير على الطبيعة التاريخية للعلاقة الثنائية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس، بحسب المتحدث الرسمي بإسم الخارجية نيد برايس.