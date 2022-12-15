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انقطاع الكهرباء "بشكل كامل" عن خيرسون الأوكرانية جراء القصف الروسى

الخميس، 15 ديسمبر 2022 07:09 م
انقطاع الكهرباء "بشكل كامل" عن خيرسون الأوكرانية جراء القصف الروسى انقطاع الكهرباء
كتب محمد جمال

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انقطعت الكهرباء "بشكل كامل"، الخميس، عن مدينة خيرسون الأوكرانية، التي استعادتها مؤخرا كييف من القوات الروسية، بسبب "قصف قوي استهدف بنيتها التحتية الأساسية"، وفق ما أعلن حاكم المنطقة، ياروسلاف يانوشيفيتش، بحسب سكاى نيوز.

وقال ياروسلاف يانوشيفيتش عبر تليجرام: "الكهرباء مقطوعة بشكل كامل عن خيرسون".
 
ونوه الحاكم إلى "استمرار قصف قوي على موقع بنية تحتية أساسية"، في حيّ بالمدينة الكبرى الواقعة في جنوب البلاد، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
 
 
وكانت القوات الأوكرانية قد استعادت خيرسون، الشهر الماضي، بعد انسحاب القوات الروسية منها.

 


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