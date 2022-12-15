انقطاع الكهرباء "بشكل كامل" عن خيرسون الأوكرانية جراء القصف الروسى

كتب محمد جمال

انقطعت الكهرباء "بشكل كامل"، الخميس، عن مدينة خيرسون الأوكرانية، التي استعادتها مؤخرا كييف من القوات الروسية، بسبب "قصف قوي استهدف بنيتها التحتية الأساسية"، وفق ما أعلن حاكم المنطقة، ياروسلاف يانوشيفيتش، بحسب سكاى نيوز.