انطلاق مهام الفريق الإقليمى لمنظمة المرأة العربية لمراقبة الانتخابات البرلمانية التونسية

وكالات

يصل الفريق الإقليمي للمراقبة على الانتخابات العامة "البرلمانية" بتونس من منظور النوع الاجتماعي، التابع لمنظمة المرأة العربية، اليوم، الخميس الموافق 15 ديسمبر2022 إلى تونس العاصمة للقيام بأولى مهامه المتمثلة في المراقبة على الانتخابات التشريعية بالجمهورية التونسية، والتي تنعقد في 17 ديسمبر 2022، بحسب "التايمز الدولية".

يتشكَّل فريق المراقبة من أربع دول عربية هي الأردن، ولبنان، والمغرب، ومصر، وتترأسه وزير مفوض هادية صبري، مديرة إدارة شؤون الانتخابات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية سابقاً، وستسعي البعثة فور وصولها لترتيب عقد الاجتماعات واللقاءات مع مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بهدف الاستماع إلى مختلف الملاحظات والرؤى حول سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الوقوف على آخر الاستعدادات والإجراءات المُتخذة من قبل الحكومة التونسية في إطار الإعداد والتحضير لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

كانت منظمة المرأة العربية قد تبنَّت برنامجاً ريادياً لتشكيل فريق إقليمي عربي متخصص في المراقبة على الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي يتكون من 33 عضواً من إحدى عشرة دولة عربية. كما أعدت استمارة نموذجية يستخدمها المراقب على الانتخابات لتقييم العملية الانتخابية من منظور يُراعي إدماج النساء في العملية السياسية.

وجدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية التونسية التي تنطلق بعد غد هي الخامسة عشرة في تاريخ تونس المعاصر، والرابعة بعد الثورة التونسية 2010.