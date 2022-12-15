اليوم السابع
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بالتعاون مع GIZ..

اليوم.. "تصديرى الهندسية" ينظم ورشة عملحول فرص التشبيك مع مقدمى الخدمات

الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:00 ص
اليوم.. "تصديرى الهندسية" ينظم ورشة عملحول فرص التشبيك مع مقدمى الخدمات مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية
كتب - إسلام سعيد

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ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورشة عمل للتعريف بالجهات الداعمة لقطاع الصناعات الهندسية، والتى تتيح الفرصة للتشبيك بين المصانع الهندسية مع أكثر من 25 من مقدمي الخدمات المختلفة وتشمل خدمات تقنية، ولوجيستية، وتسويقية، وخدمات الفحص والجودة، وخدمات تمويلية، وغيرها وذلك اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 بمحافظة الإسكندرية.
 
وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية على لسان مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس، إن هذه الورشة تأتى فى إطار أنشطة المشروع المصري الألماني للإبتكار بالقطاع الخاص (Private Sector Innovation) الذى تقوم بتنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات التابعة له والذي يهدف الي تحسين البيئة الداعمة للابتكار فى مصر.
 
وأشار المجلس إلى عقد الورشة بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية وشبكة خدمات تنمية الأعمال بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وجمعية مُستثمرى منطقة مرغم الصناعية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) .

مى حلمى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية

الصناعات الهندسية

المجلس التصديري للصناعات الهندسية

الصناعات الهندسية المصرية



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