"القومى للمرأة" ينظم 60 من جلسات الدوار ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية بأسوان

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان 60 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية والتى استهدفت نحو 2923 سيدة ورجل وشاب داخل 25 قرية ونجع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو.

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الجهود ومواصلة الأنشطة والفعاليات، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والاجتماعى والثقافى بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أن جلسات الدوار تم تنظيمها بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية وتناولت إجراء العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بجانب موضوعات ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء.

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى، أنه تم تنظيم دورة تدريبية للتحول الرقمى بعنوان "المواطنة الرقمية" استهدفت تدريب 100 من العاملين بالتربية والتعليم وقصر الثقافة والمحافظة، مشيرة إلى أن الدورة التدريبية تضمنت التعريف بالمحاور الرئيسية والمهارات الأساسية للمواطنة الرقمية وبيئة رقمية آمنة ، بالإضافة إلى توضيح الإستخدام الأمثل وأساليب الحماية على الإنترنت ، فضلاً عن كيفية التعامل مع التطبيقات المتخصصة لمواجهة العنف الإلكترونى ، لافته بأنه فى ختام فعاليات الورشة تم توزيع الشهادات على المتدربين.