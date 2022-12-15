القوات الإسرائيلية تحبط محاولة تهريب مخدرات وتقتل شخصا

وكالات الأنباء

قتل الجيش الإسرائيلى شخصا على الحدود، كان يحاول تهريب كمية من المخدرات، بعد فتح النيران على المشتبه بهم، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن قوات الجيش الإسرائيلي هرعوا إلى الحدود بعد اكتشافهم محاولة تهريب مخدرات في موقعين مختلفين، وفتحوا النيران على المشتبه بهم، وقتل أحدهم.

وأوضحت الصحيفة أن القتيل من سكان بدو الشتات، وتوفى متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص الجنود.

وصرح ناطق بإسم الجيش الإسرائيلى بأن المراقبة على الحدود حددت عددا من المشتبه بهم في محاولة تهريب مخدرات، وأن قوة الجيش الإسرائيلى التى تم إرسالها إلى مكان الحادث أطلقت النيران كجزء من نشاطها لإحباط التهريب.