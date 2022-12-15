اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:25 م
أكرم القصاص
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الفلبين تعلن تسجيل أكثر من 1000 إصابة بكورونا لليوم الثانى على التوالى

الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:37 م
الفلبين تعلن تسجيل أكثر من 1000 إصابة بكورونا لليوم الثانى على التوالى كورونا لا يزال مصدر قلق للعديد من الدول ـ أرشيفية
نهي الطويل

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس تسجيل 1,184 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى خلال 24 ساعة، ما يجعل عدد الحالات التى لم تتماثل للشفاء بعد 18,365 حالة، وبذلك يصبح الخميس هو اليوم الثانى على التوالى الذى تتجاوز فيه الحالات الألف حالة، وفقا لموقع جى ام إيه نيوز أونلاين الإخبارى.

 

خلال الأسبوعين الماضيين، تم تسجيل أغلب الحالات الجديدة فى نطاق العاصمة والأماكن المحيطة بها، مع حدوث 24 وفاة جديدة مما يجعل إجمالى الوفيات بكورونا منذ بدء الجائحة 64,968 وفاة، كما يصبح إجمالى الإصابات منذ ظهور الوباء 4,052,967 إصابة.

 

على جانب آخر، سجلت حالات الشفاء خلال الأونة الأخيرة 859 حالة مما يجعل الاجمالى الكلى فى الفلبين 3,969,634 حالة شفاء، ونتيجة للإصابات الجديدة، أصبحت نسبة إشغال المستشفيات 23.5% ليصبح عدد الأسرة التى يعالج بها مرضى 6,497 سرير، بينما تلك الشاغرة 21,189.


إصابات كورونا

إصابات كورونا في الفلبين

كوفيد 19

الفلبين

اخبار الفلبين



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