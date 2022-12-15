الصحة: نسبة الشفاء من كورونا وصلت لـ 98% بالبروتوكول العلاجى

كتب: وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن البرتوكول العلاجى الشمولى الذى وضعته اللجنة بشكل متخصص ساهم في تراجع المضاعفات وأصبح المريض يتعافى بشكل كبير وسريع وانخفاض المضاعفات وحدتها وصل بنا إلي صفر وفيات في احيان كثيرة وتابع: نسبة قدرة البروتوكول العلاجى على الشفاء وصلت 98%

وأضاف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الدولة وفرت أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة لتطعيم المواطنين بـ5 جرعات منهم جرعتين اساسيتين و3 جرعات تنشيطية علي فترات متباعدة وذلك لرفع المناعة في مواجهة الفيروس مشيرا الي أن ادوية المنوكلونا انتى بدى لعب دور في حماية المرضى وأشار إلي أن هذة الفترة اصبحت فترة حضانه المرض أقل وقدرتة علي التفاعل مع الجسم بسبب متحوراته المختلفة وضعفها.

وأشار الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن الشركات ستظل توفر التطعيمات بشكل مستمر وتقوم بتحديثها سنويا فالقاح الخاص بكورونا أصبح هام للوقاية من المرض وينبغى علينا الحرص علي تناولة سنويا مثل لقاح الأنفلونزا والمكورات الرئوية وتابع : العالم كل يوم بيفهم الفيروس أكثر وبالتالى يسهل التعامل معه وتقديم العلاج بسهولة للمريض وفق حالتة .