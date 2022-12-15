السفارة الأمريكية تحتفل بتخرج 45 رائدة أعمال مصرية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفلت السفارة الأمريكية، اليوم الخميس، بتخرج 45 شركة ناشئة لرائدات الأعمال، وختام برنامج دورى رائدات الأعمال للشركات الناشئة، في فعالية أقيمت بمكتبة الإسكندرية، وشهدت الفعالية توزيع جوائز على الشركات الناشئة.

وقال جاد شمس الدين، نائب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في مصر، إن الاحتفال الذي دعمته السفارة الأمريكية بختام برنامج دوري رائدات الأعمال للشركات الناشئة يهدف إلى تبني رائدات الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وتقديم كافة أوجه الدعم التقني والاستشاري والقانوني لهن.

وأضاف أن الفعالية تساعد السيدات على بناء قدراتهن وتحويل أفكارهن إلى أعمال حقيقية تساهم فى خلق فرص عمل والمساهمة في حل المشكلات المجتمعية بصورة مبتكرة، وقد ركز البرنامج على ثلاث محاور هامة تشمل التعليم والبيئة والصناعات الإبداعية.

وأكدت السفارة الأمريكية، أن شركائها لعبوا دورا فعالا بمجال الابتكار وريادة الأعمال لخلق منصة لحاضنات الأعمال المتخصصة بالإسكندرية، وتعد صاحبة أولي حاضنات الأعمال بالإسكندرية والتي تم إطلاقها في 2016، وصاحبة برنامج دوري رائدات الأعمال لتمكين رائدات الأعمال بالإسكندرية من خلال برامج تدريبية وجلسات استشارية وخدمات دعم الاستثمار الفعال بالشراكة مع السفارة الأمريكية بالقاهرة والتي قدمت منحة لدعم البرنامج للعام الثالث على التوالي.