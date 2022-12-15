اليوم السابع
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الرئيس الأمريكى مشيدا بأسود الأطلسى: ما حققه المنتخب المغربى رائع

الخميس، 15 ديسمبر 2022 08:50 ص
الرئيس الأمريكى مشيدا بأسود الأطلسى: ما حققه المنتخب المغربى رائع بايدن يشاهد مباراة المغرب وفرنسا
وكالات الأنباء

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أشاد الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالأداء "الرائع" للمنتخب المغربى خلال بطولة كأس العالم 2022.

وداخل إحدى غرف البيت الأبيض وأمام شاشة تلفزيونية كبيرة، جلس بايدن برفقة رئيس الوزراء المغربى عزيز أخنوش وعدد من القادة الأفارقة يشاهدون مباراة المغرب وفرنسا الأربعاء.

ووصف الرئيس الأمريكي الأداء المنتخب المغربي خلال البطولة بأنه "رائع".

وقال بايدن على تويتر بعد مباراة نصف النهائى التى انتهت بفوز فرنسا بهدفين دون مقابل، "لقد كان شرفا عظيما أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش".

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وأضاف بايدن أنه "بصرف النظر عن المنتخب الذي تشجعه، فإن ما حققه هذا المنتخب -ويقصد المنتخب المغربى- رائع".

وأرفق تغريدته بصورة تظهره جالساً على كرسى ويحيط به قادة آخرون وأمامهم شاشة تبثّ المباراة عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب الديوك بهدف دون مقابل.

وقبل أن يأخذ "استراحة" كرة القدم هذه، حرص بايدن على تناول المباراة في خطابه أمام جمهور متعاطف إلى حدّ كبير مع أول فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم.

وقال جو بايدن أمام حوالي 50 رئيس دولة وحكومة : "أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك".


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