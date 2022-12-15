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الداخلية: غرق مركب صيد بسبب جنوح عائمة سياحية بالأقصر

الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:22 ص
الداخلية: غرق مركب صيد بسبب جنوح عائمة سياحية بالأقصر وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام طاقم قيادة عائمة سياحية بالجنوح تجاه أخرى بالأقصر.
 
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى قام طاقم قيادة عائمة سياحية بالجنوح تجاه أخرى حتى يتمكنوا من تخطيها لأولوية العبور من "هاويس إسنا بمحافظة الأقصر" معرضاً حياة مستقلى العائمتان للخطر ، مما نتج عنه غرق إحدى مراكب الصيد التى تصادف مرورها .. ولم يُسفر ذلك عن حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالعائمتان المشار إليهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق .
 
 

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