الداخلية تضبط 2533 كتابا تعليميا بمكتبة بالجيزة دون تفويض

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية فى ضبط 2533 نسخة كتاب تعليمى وروائى داخل مكتبة بالجيزة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة) ببيع وتصوير العديد من الكتب التعليمية والروائية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها، وأمكن ضبط "المدير المسئول"، وبالتفتيش فى حضوره عُثر بداخلها على (عدد 2533 نسخة من الكتب التعليمية والروائية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).. وبمواجهته المذكور أقر بارتكابه تلك المخالفات بالاشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.