اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية تضبط 107 أطنان سلع حجبها التجار عن المواطنين

الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:23 ص
الداخلية تضبط 107 أطنان سلع حجبها التجار عن المواطنين رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (736) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة  (885) طن مواد غذائية وغير غذائية .
 
وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة  (107) طن.
وفى مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمى للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من  (637) طن.
 
فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة  (141) طن.
 
وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (918) قضية من بينها (258) قضية "خبز ناقص الوزن" و (169) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

مباحث التموين

حجب السلع

وزارة الداخلية

الارز الابيض

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تعرف على جهود مباحث التموين بالقاهرة

الخميس، 24 نوفمبر 2022 12:18 م

الداخلية تحارب الاحتكار.. حملات رقابية على الأسواق تضبط أطنان سلع احتكرها التجار.. مباحث التموين تتحفظ على أغذية مجهولة المصدر.. ومبادرة كلنا واحد توفر أغذية بأسعار مخفضة بشوادر فى الميادين والشوارع الرئيسية

السبت، 12 نوفمبر 2022 02:00 م

مباحث التموين تواصل حملات ضبط المتهمين بالغش التجارى فى الجيزة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 04:02 م

مباحث التموين تواصل حملات ضبط السلع المغشوشة والمواد الغذائية المجهولة بالجيزة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:33 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة