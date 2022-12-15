التعليم: تطوير مناهج التربية الدينية وزيادة الأنشطة المصاحبة للمادة

كتب: محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تطوير المناهج يشمل جميع المواد الدراسية سواء الأساسية أو التى لا تضاف لمجموع الطالب، مثل التربية الدينية، موضحة أن هناك اهتمام بالمادة من حيث تطوير المنهج وطباعة الكتاب والأنشطة المصاحبة، وتدريب المعلمين.

وأوضحت، أن تدريس مادة التربية الدينية أساسى بحكم الدستور المصري، وبنص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، حيث نص القانون على أن المادة لا تضاف درجاتها لمجموع الطالب.

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتاباً دورياً للمديريات التعليمية، بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل، واستقرار أعمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية علي مستوي محافظات الجمهورية، على أن يتم الالتزام بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية في أعداد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.